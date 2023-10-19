إخلاء 4 مطارات فرنسية بعد تهديد بوجود قنابل

أفادت فضائية «العربية» بإخلاء 4 مطارات فرنسية بعد تهديد بوجود قنابل، وذلك في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس.

ونددت الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات بالسجن وغرامات باهظة على المتصلين الذين يقدمون بلاغات كاذبة بوجود قنابل، بعد أن أدت سلسلة من الإنذارات الكاذبة إلى إخلاء 15 مطارًا وإلغاء 130 رحلة جوية وإغلاق أبواب قصر فرساي، 3 مرات في خمسة أيام.

وألقى وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، اللوم على من أسماهم بـ«المهرجين الصغار»، وتعهد بأنه «سيتم العثور عليهم وسيتم معاقبتهم».

وقال الوزير إن القانون الفرنسي يسمح بمعاقبة أصحاب المكالمات الهاتفية المزعجة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات قدرها 45 ألف يورو (47 ألف دولار).

وذكر أنه يمكن إجبار آباء القاصرين على دفع تعويضات، معقبًا: «نحن لسنا بحاجة إلى مثيري الشغب في هذه اللحظة».

وتعيش فرنسا في حالة تأهب قصوى، منذ مقتل مدرس طعنا الأسبوع الماضي، والذي ألقي باللوم فيه على «متطرف إسلامي».

وقال وزير النقل الفرنسي كليمنت بون، إن تهديدات كاذبة وجهت إلى 17 مطارا يوم الأربعاء، مما تسبب في اضطراب واسع النطاق، وإخلاء 15 مطارا وإلغاء 130 رحلة جوية وتأخير العديد من الرحلات الجوية.