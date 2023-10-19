مسئولة بالاتحاد الإفريقي: بدء تطبيق استراتيجية لمكافحة آفات النبات التي تزيد الفقر في القارة

باينتي: تضرر محاصيل الموز والبن والذرة والنخيل من الآفات في إفريقيا



قالت دكتورة ساندرين باينتي، الأمين العام العلمي في الاتحاد، إن إفريقيا تخسر 40% من محاصيلها الزراعية سنويا بسبب آفات النبات، لذلك أعد الاتحاد الإفريقي استراتيجية لعلاج هذه المشكلة التي تزيد من حدة الفقر وتهدد الأمن الغذائي بالقارة.

وأكدت باينتي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن آفات النبات تهدد كثيرا من المحاصيل الرئيسية التي تعتمد عليها القارة، مثل الموز في شرق إفريقيا، والذرة والبن والنخيل.

يأتي ذلك على هامش ورشة عمل عن "مكافحة آفات النبات"، عقدتها منظمة الأمم للأغذية والزراعة "الفاو" مؤخرا في مصر، لتدريب مسئولين زراعيين من أكثر من 11 دولة بالقارة، وبتمويل من وزارة الزراعة الأمريكية.

وأوضحت باينتي، أن نسبة الخسائر في المحاصيل الزراعية الإفريقية سنويا، هي النسبة نفسها عالميا، مشيرة إلى أن الاتحاد أجرى دراسات عن خسائر المحاصيل في القارة جراء الآفات، قائلة: "نعمل عليها بمساعدة المكتب الفني للفاو".

وتزيد قيمة الخسائر العالمية من آفات النبات عن 200 مليار دولار سنويا، ورغم انتشار استعمال المبيدات الكيماوية، إلا أن نسبة الخسائر زادت في السنوات الـ10 الأخيرة.

وتنتقل آفات النبات بين الدول، إذ هي عابرة للحدود من خلال التبادل التجاري بين الدول، وفق مسئولي "الفاو"، الذين يؤكدون أن آفات النبات تتطور وتصبح أكثر مقاومة للمبيدات.

ولفتت باينتي، إلى أن الاتحاد أعد استراتيجية حماية النبات بمشاركة جميع الشركاء، واعتمدتها وزارات الزراعة في كل الدول الأعضاء، "ونبدأ في تطبيقها قريبا".

وتابعت المسئولة بالاتحاد الإفريقي، في تصريحاتها لـ"الشروق"، "برنامج تدريب الأفارقة في القاهرة هو أحد عناصر استراتيجية حماية النبات بالقارة، ويهدف إلى تدريب وإعداد خبراء الزراعة فيما يتعلق بمراقبة الآفات والأمراض التي تصيب النبات في إفريقيا".

وأكدت أن آفات النبات تلحق الضرر بالمحاصيل في كل دولة حسب المنطقة التي تقع فيها بالقارة، ففي دول شرق إفريقيا، هناك مشكلة في محصول الموز بسبب آفة فيروسية تنتشر بسرعة، "ونستهدف تحجيم انتشار هذا المرض سريع العدوى بكل الوسائل".

وأضافت، أن هناك آفات أخرى في إفريقيا مثل سوسة النخيل، والذرة، والبن، والقطن، الذي قد تهاجم بعض آفاته الذرة أيضا.

وفي الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي عُقدت في القاهرة مؤخرا، أشار مسئولون من منظمة "الفاو"، إلى أن خسائر سوسة النخيل في مصر تبلغ أكثر من 40 مليون دولار سنويا.

كما تُعد دودة الحشد الخريفية من أهم الآفات التي تصيب محاصيل الذرة بالقارة، وبدأت المنظمة ببرنامج مكافحة لهذه الحشرة في مصر حيويا.