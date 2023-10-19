مصادر بالصحة: اكتشاف حالات إصابة جديدة بحمى الضنك في قنا

أرسلت وزارة الصحة والسكان فريق مكافحة ناقلات عدوى وترصد وبائي إلى نجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوص بمحافظة قنا، لتقصي وجود حالات إصابة بحمى الضنك.

وقالت مصادر بوزارة الصحة، إنه تم أخذ عينات معملية للفحص، كما تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي، وأخذ عينات من البعوض ويرقات البعوض، وخضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.

وكشفت المصادر، لـ"الشروق"، عن أن الوضع الوبائي آمن، وأنه تم تقييم الموقف والقيام بالتقصيات الميدانية لمناظرة الحالات المشتبه بها، وتم أخذ العينات البيئية واتخاذ الإجراءات الوقائية، حيث أكدت التحاليل وجود إصابات بالبعوضة الناقلة لمرض حمى الضنك والمعروفة باسم "الزاعجة المصرية".

ولفتت المصادر إلى أن سبب وجود هذه الإصابات هي انتشار البعوض الذي يتمركز على المياه الراكدة، ولابد من أخذ الاحتياط وتغطية المياه بصفة مستمرة والتخلص من البعوض الذي يظهر بشكل دوري.

وأكدت المصادر أن الاهتمام بالمريض المصاب بحمي الضنك يكون من خلال أخذ مسكنات للآلم وخافض للحرارة وشرب السوائل، والتأكد من نظافة الأكل والشرب المقدم له، مشيرة إلى أن الناقل الرئيسي للمرض هو بعوضة الزاعجة المصرية، كما تنقل المرض بصورة أقل الزاعجة المرقطة وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات إناث البعوض المصابة، وتتكاثر البعوضة في أماكن تجمع المياه الراكدة وتجمعات القمامة والصرف غير المغطى والخزانات المكشوفة والتي تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض.

ولفتت المصادر، إلي أن أفضل سبل المكافحة هي تحسين مستوى النظافة العامة والعمل على منع تواجد القمامة والمستنقعات والمياه الراكدة، مضيفة أن معظم الأشخاص الذين يصابون بحمى الضنك لا تظهر عليهم أعراض، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يصابون بها، تتمثل الأعراض الأكثر شيوعا في الحمى الشديدة والصداع وآلام الجسم والغثيان والطفح الجلدي.

وبحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، فإن حمى الضنك (الحمى المؤلمة للعظام) هي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك، والذي لا ينتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، وينتقل إلى البشر عند تعرضهم لـ«لسعات» البعوض الحامل لهذه العدوى والذي ينتشر في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، وتقدر عدد الاصابات من المرض بنحو 400 مليون حالة سنويا.

كما أن 40% من سكان العالم يواجهون التعرض للإصابة بالمرض وطبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 95% من الحالات المبلغة على مستوى العالم تظهر عليها أعراض خفيفة، مثل (صداع حاد، ألم خلف العينين، آلام بالعضلات والمفاصل، غثيان، قيء، انتفاخ الغدد، طفح جلدي) وعادة ما تدوم الأعراض بين يومين إلى سبعة أيام، وتستجيب للعلاج بمخفضات الحرارة (الباراسيتماول).