مسئول عسكري تركي: أمريكا أبلغت تركيا بأن حاملتي الطائرات قرب إسرائيل لعمليات إجلاء محتملة

قال مسئول بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن مسئولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأتراك بأن اقتراب حاملتي طائرات من إسرائيل في شرق البحر المتوسط من أجل إجلاء محتمل لمدنيين.

وأضاف المسئول: "عندما نثير هذه القضية مع نظرائنا الأمريكيين، يقولون لنا إنهم أرسلوا حاملتي الطائرات هاتين إلى هناك في إطار عمليات غير قتالية تتعلق بإجلاء المدنيين في المنطقة"، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة أرسلت حاملتي طائرات وسفن دعمهما إلى شرق البحر المتوسط بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بسبب هذه الخطوة، وقال إنها سترتكب "مجازر خطيرة" في غزة.

وذكر أن نشر الولايات المتحدة حاملتي طائرات أعاق الجهود التركية لإحلال الهدوء في المنطقة.

وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 3569 شخصًا وإصابة 13 ألفًا و200 آخرين، في عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الجاري.