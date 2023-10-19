طلاب البحيرة يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن وقوف طلاب ومعلمي المحافظة بجميع مدارس الإدارات التعليمية، دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا من الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديريات التعليمية، بوقوف الطلاب خلال طابور الصباح، اليوم الخميس، بكل المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة.