كندا تتخذ أول خطوة للاختبار الإلزامي للضغط المناخي

اتخذت كندا أول خطوة لها في اتجاه الإلزام باختبار الضغط المناخي بين المؤسسات المالية، ونشرت أول مسودة من اختبار سيناريو المناخ القياسي الخاص بها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونشر مكتب رئيس الهيئات المالية المسودة للحصول على تعقيب الجمهور في 16 أكتوبر الجاري.

ويلزم اختبار سيناريو المناخ القياسي 353 مؤسسة مالية بإتمام تقرير قياسي لتقييم التحول ومدى التعرض للخطر المادي بسبب التغير المناخي.

وبحسب المسودة الحالية، سينقسم التقرير إلى أربع وحدات، تدرس ثلاث منها تأثير خطر التحول على التجارة والعقارات وتقوم وحدة بتقييم أثر الخطر المادي على العقارات.

وستكون أكبر بنوك البلاد، مثل "رويال بنك اوف كندا" و "تورونتو- دومينيون بنك"، و"بنك اوف نوفا سكوتشا"، ملزمة بإرسال التقرير. وتدير البنوك أصولا تبلغ قيمتها حوالي 4 تريليونات دولار إجمالًا