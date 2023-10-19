قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بالخارج، إن عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر الجاري؛ مغامرة قادها شعب يقبع تحت الاحتلال منذ 100 عام حيث الانتداب البريطاني ثم تلاه الاحتلال الصهيوني عام 1948.



وأكد خلال تصريحات متلفزة لـ «العربية» مساء الخميس، أن المقاومة هي سبيل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال للدفاع عن أراضيها، معقبا: «نحن نخوض حروبا دفاعية وليس حروبا دون مبررات مع دول أخرى، حين تكون الشعوب تحت الاحتلال فالمقاومة هي السلوك الطبيعي».



وتابع: «أتدرون غزة الواقعة على مساحة 365 كيلو متر مربع ويسكنها 2.25 مواطن انتصرت للأقصى؟ لأن الأقصى عنوان هويتنا وشرفنا وعزنا، ولأنه لجميع للأمة العربية والإسلامية».



وأكد عملية طوفان الأقصى جاءت في إطار الرد على انتهاكات حكومة الاحتلال المتكررة بقيادة المتطرفين بن غفير وبتسلئيل سموتريتش؛ باستباحة حرمات المسجد الأقصى والنجاح في تنفيذ أجندة تهويده وتقسيمه.



وأضاف أن الحراك العربي والإسلامي الرسمي والشعبي لم يكن على المستوى المأمول لوقف تلك الجرائم بعد مرور أشهر، متابعا: «عندما رأت حماس ذلك قررت أن مسئوليتها التاريخية تحتم الانتصار للأقصى».



ووجه التحية والشكر إلى كتائب القسام، قائلا إنها قامت بخطوة جبارة غير مسبوقة على مدار تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني، معقبا: «أحد أبناء الأمة انتصر للدفاع عن الأرض وانتصر للأقصى الذي كاد أن ينتهي ويهود، لو تركناه قليلا لتم هدمه وبناء الهيكل بعد أن نفخت البوق والطقوس اليهودية التي تمت بداخله، وقدمت القرابين النباتية تمهيدا للقرابين الحيوانية».