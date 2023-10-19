تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بمدارس الغربية

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة مدرسة مجمع الشهيدين جابر والبحيري بخرسيت للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور إيمان عبد المعز، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق طنطا.

وشهد وكيل الوزارة، طابور الصباح بمدرسة مجمع الشهيدين جابر والبحيري بخرسيت للتعليم الأساسي، حيث تم تنكيس العلم المصري، والوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بجميع مدارس المحافظة، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محافظ الغربية، مضيفاً أن حالة الحداد ستستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع المدارس.