تختار فصائل المقاومة الفلسطينية، مواعيد رشقاتها الصاروخية على المستوطنات، في توقيتات محددة، هدفها الحرب النفسية بالمقام الأول، وهو ما كشفته دراسة إسرائيلية حديثة عن سبب تفضيل فصائل المقاومة للساعة 8 وقت نشرة الأخبار المسائية.

يقول إيدو زالكوفيتز مشرف الدراسة بجامعة حيفا ووادي جيسرائيل لموقع جلوب الأمريكي، إن انتقاء وقت نشرة الأخبار لضرب الصواريخ له هدفين أولهما بث الذعر الذي يؤدي لتقصير زمن الحرب، والسبب الثاني تعزيز الانقسام السياسي الداخلي في إسرائيل نتيجة الفشل في اعتراض الصواريخ.

ويوضح إيدو أن حركة حماس تحديدا تولي اهتماما بالحرب الإعلامية، ودليل ذلك إشرافها على مواقع صحفية بالعربية والإنجليزية وحرصها على بث مقاطع مصورة بجودة عالية.

وذكرت الدراسة أنه رغم تفضيل حماس لوقت النشرة فإن سرايا القدس تحرص على الساعة ٩ مساء وهو وقت اغتيال قيادي شهير بحركة الجهاد، ما جعل ذلك التوقيت يطلق عليه توقيت أبو عطا علي اسم القيادي، بهدف تذكير الفلسطينيين بالقيادي ورفع معنوياتهم.

- صلاة الظهر

وذكرت الدراسة أن فصائل المقاومة تعطي وقت ١٢ ظهرا أولوية نظرا لأهمية تلك الساعة عند الإسرائيليين وتأثر يوم المستوطن الإسرائيلي عند سماع الصافرات بذلك الوقت.

ويوضح إيدو أنه في ما يتعلق بساعات الليل فهو الوقت الذي تكاد المقاومة أن تكون متوقفة فيه عن ضرب الصواريخ نظرا لسهولة اعتراضها ليلا.