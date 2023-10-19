أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس، ترجع عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 75.1% ليصل إلى 2.72 تريليون ين (18 مليار دولار)، حيث تراجعت تكاليف الطاقة المستوردة بعد الارتفاع في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا وانخفاض قيمة العملة المحلية " الين"، في حين ارتفعت الصادرات لمستوى قياسي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن وزارة المالية اليابانية قالت في تقريرها إن قيمة الواردات بلغت 52.96 تريليون ين، بانخفاض بنسبة 12.4%، في ظل تراجع قيمة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم. وارتفعت الصادرات بنسبة 1.4% لتصل إلى 24ر50 تريليون، ويرجع ذلك لانتعاش صادرات السيارات إلى المملكة المتحدة.

وقد فاقمت الحرب بين إسرائيل وحماس من التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما جعل الأسواق المالية على حافة الخطر بسبب المخاطر الجيوسياسية.

وأظهرت البيانات أن صادرات السيارات وصلت لمستوى قياسي، مدعومة بانتعاش الطلب في أمريكا، بعدما هدأت مشكلة نقص الرقائق التي أرغمت شركات صناعة السيارات على خفض الانتاج.

وارتفعت الصادرات اليابانية للولايات المتحدة بنسبة 6ر10% لتصل إلى 08ر10 تريليون ين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0ر6% لتصل إلى 59ر5 تريليون ين، مما أسفر عن تحقيق فائض بقيمة 49ر4 تريليون.

واستمر عجز الميزان التجاري بين اليابان والصين في الاتساع، حيث وصل إلى 87ر2 تريليون ين.