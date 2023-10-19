ألمانيا تواصل تداول الغاز الروسي المسال بسبب تكلفة إلغاء التعاقدات القائمة

تواصل ألمانيا تداول الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث إن عقود استيراد الغاز الروسي يمكن أن يكلف الحكومة الألمانية مليارات اليورو، وهو ما يخلق معضلة بالنسبة لألمانيا ويحقق مكاسب محتملة لروسيا.

يذكر أن شركة إس.إي.إف.إي، وهي فرع سابق لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم قبل أن تؤممها الحكومة الألمانية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير من العام الماضي، مرتبطة بعقود طويلة الأجل لشراء الغاز المسال من روسيا.

وتقوم الشركة الألمانية بإعادة تصدير شحنات الغاز المسال الروسي إلى الهند لآنها لا تخضع للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.