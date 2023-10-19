قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في تقديم الدعم لإسرائيل، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي.

وقال في كلمة له بمؤتمر صحفي، منذ قليل، نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»: « نحن ملتزمون بمساعدة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد هجمات الإرهابيين»، مؤكدًا متابعة بلاده المفاوضات عن كثب، ولكن ليس هناك أي شيء جديد للإعلان عنه.

وردا على سؤال حول التهديدات التي تتعرض لها قوات الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ جميع التهديدات على محمل الجد، مضيفًا: «نحن نواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية قواتنا».

وعن العلاقة بين إيران وحماس، قال إنه لا يوجد أي علاقة مباشرة بين الطرفين، وأن إيران تدعم حماس بالتمويل والدعم والتدريب، لكن ليس هناك أي علاقة مباشرة بين الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وهجمات المسيرات الأخيرة والصواريخ التي أسقطتها السفينة الحربية الأمريكية، التي أطلقها الحوثيون.

وأشار إلى أن هناك حاملة طائرات في شرق البحر المتوسط وحاملة طائرات أخرى في البحر الأحمر، وأنها ضمن أهم قدراتهم العسكرية في المنطقة، منوهًا بأن القوات الأمريكية تأخذ جميع التهديدات على محمل الجد، وعلى استعداد للرد على أي تهديد قد تتعرض له.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحقق في إسقاط سفينتها الحربية 3 صواريخ ومسيرات أطلقها الحوثيون، وستواصل تحليل هذه الهجمات لمعرفة من يقف وراءها، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع عدد من الشركاء في المنطقة لتوفير دفاع صاروخي وستواصل العمل معهم لحماية نفسها من أي تهديدات.