محافظ الغربية يكشف أماكن التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أماكن حملة التبرع بالدم ليوم غدٍ الجمعة، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بدعم الأشقاء الفلسطينيين؛ من خلال تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

وأكد محافظ الغربية، أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن شعب مصر بالكامل يتضامن مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف أن هذه الحملة الإنسانية تأتي لتجسيد دعم المصريين للشعب الفلسطيني ومساندتهم في محنتهم بعد الأحداث الأليمة التي أودت بحياة العديد منهم.