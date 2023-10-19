لماذا لا يستلهم بايدن أسلوب جورج بوش الأب في التعامل مع إسرائيل لإيقاف عنفها؟

رغم كل ما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو فعله للانتقام من معركة طوفان الأقصى التي شنتها حماس في 7 أكتوبر الجاري، إلا أن الداخل الإسرائيلي مازال مشتعلاً وتلاحقه المقالات المنتقدة، بالإضافة لانتقادات تجاه جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رغم دعمه لإسرائيل، ويتضح ذلك من خلال مقال كتبه حجي مطر، صحفي وناشط سياسي إسرائيلي لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال مطر، إن الصديق الحقيقي يجب أن يخبر صديقه ببعض الحقائق غير المريحة، على رأسها أن المسار الذي تتخذه إسرائيل خاطئ ولن يعود بأي نتائج إيجابية، وصوت مطر ليس الوحيد الذي ينتقد رد فعل بايدن الداعم لإسرائيل، حيث أعلن المسدير العام لقسم توريد الأسلحة للحلفاء بوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول استقالته من منصبه؛ "لأنه لم يعد قادرا على دعم موقف الإدارة الأمريكية المؤيد لإسرائيل"، واصفاً رد فعل الإدارة بأنه "رد متهور قائم على الإفلاس الفكري".

وذكر مطر في مقاله للجارديان، أنه وفق لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم"، خلال العقد الممتد بين عامي 2010 و2020، قتلت إسرائيل أكثر من 3500 فلسطيني، بينما قتل الفلسطينيون 198 إسرائيليًا، هذا إلى جانب الدعم الدولي الذي أعطى الإسرائيليين شعوراً بالحصانة، وفي الوقت نفسه، كان الفلسطينيون يشعرون بقدر أكبر من اليأس، مع إغلاق جميع السبل المشروعة للتحرير، حيث تسجن إسرائيل القادة السياسيين وتقتل المتظاهرين، وتقوم الدول بتمرير قوانين ضد الحملة السلمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وقال: "إن هجوم 7 أكتوبر هو دليل على عدم استدامة هذا الوضع".

وتابع، "كان بإمكان بايدن أن يرفع مرآة داكنة على وجه إسرائيل، ولكن منذ وقوع هجوم 7 أكتوبر استخدم السياسيون والجنرالات والصحفيون الإسرائيليون الغاضبون خطاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، ووصفوهم بأنهم دون البشر، ووجهوا دعوات لتسوية غزة، ويقبل العديد من الإسرائيليين العقاب الجماعي المتمثل في حرمان سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة من الكهرباء والمياه الجارية والوقود والإمدادات".

وأضاف، "ولكن إذا كان بوسع إسرائيل أن تتخلى بهذه السهولة عن القوانين والاتفاقيات الدولية، وإذا فشلت في احترام حقوق الفلسطينيين وإنسانيتهم، وتسببت لهم في المعاناة والدمار والموت، فكيف يمكن أن تتوقع من هؤلاء أن يحترموا حقوق الإسرائيليين؟".

وأوضح، "كان آخر رئيس أمريكي يحاسب إسرائيل بصدق إلى حد ما هو جورج بوش الأب، الذي قرر جعل المساعدات الأمريكية مشروطة بوقف إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية، وفتح مفاوضات السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويمكن لبايدن أن يستلهم منه، ولا ينبغي له أن يزود إسرائيل بدعم غير محدود، بل يجب أن يطالبها بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان إطلاق سراح الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى من أجل إطلاق سراح الجنود الأسرى الفلسطينيين، ولرفع الحصار عن غزة".

وأردف، "بالإضافة إلى أنه يرى أنه يجب أن يُطلب من إسرائيل العودة إلى المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية على أساس مختلف تمامًا عن سنوات اتفاقية أوسلو، موضحا، "يجب أن يكون الهدف المعلن هو إنهاء نظام الفصل العنصري، وضمان مستقبل يسوده السلام والمساواة والعدالة للجميع، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، في أي نظام سياسي يتم الاتفاق عليه، عندها فقط يمكن كسر دائرة العنف".