قال وزير زراعة حكومة الاحتلال الإسرائيلية ورئيس جهاز الشاباك (الاستخبارات) السابق، أفي ديختر، إن حركة المقاومة الفلسطينية كتبت «شهادة وفاتها» في أعقاب عملية طوفان الأقصى السبت والتي شهدت «خطف المئات واغتصاب الفتيات وحرق المنازل» حسب ادعائه.



وأضاف خلال تصريحات متلفزة عبر «العربية» مساء الخميس، أن عملية طوفان الأقصى التي جرت بالسابع من أكتوبر الماضي؛ لم تكن عملية إرهابية بل كانت كانت «صيد حيوانات» حسب وصفه.



وشبه اختطاف حركة المقاومة حماس الرهائن الإسرائيليين بسرقة الحيوانات، قائلا: «حماس دخلت المستوطنات الإسرائيلية وسرقت كل شيء وفي النهاية سرقوا الناس كما تسرق الحيوانات»، مؤكدا أن الكيان الصهيوني لم ير تلك الأحداث منذ 75 عاما.



وأشار إلى استشهاد قرابة أربعة آلاف وحوالي 20 ألف جريح من سكان غزة منذ حادث خطف حركة حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2007 في أعقاب تولي حركة حماس سلطة القطاع، معقبا: «لدينا 50 ألف إرهابي في غزة هم الهدف، ودور حماس بقطاع غزة انتهى».