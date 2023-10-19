غزة تدعو الكوادر الطبية المتقاعدة للالتحاق بالعمل الصحي

دعت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، الكوادر الصحية المتقاعدة للالتحاق بالعمل فورا في المرافق الصحية.



وقالت الوزارة، في بيان: "نطلق نداء للكوادر الصحية المتقاعدة للالتحاق بالعمل فورا في المرافق الصحية".



وأضافت: "نعلن فتح باب التطوع لكل من يحمل مزاولة مهنة في التخصصات الصحية المختلفة وكذلك المسعفين"، وفقاً لوكالة الأناضول.



وفي بيان آخر، طالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية "بالإسراع في إدخال الاحتياجات الطبية الطارئة لمستشفيات قطاع غزة".



وقالت: "أي تأخير في ادخال الامدادات الطبية لمستشفيات قطاع غزة سنفقد مزيد من الجرحى والمرضى".



وتابعت: " المستشفيات تعيش حالة من الجفاف في كل الإمكانيات الدوائية والوقود".



ولليوم الثالث عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة استشهد فيها أكثر من 3785 فلسطينيا، بينهم أكثر من 1500 طفل، وأصابت ما يزيد عن 12 ألف آخرين، فيما يواصل قطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.