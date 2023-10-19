وجه رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، علي جمعة، مجموعة من الرسائل لأهالي شهداء فلسطين، والقيادة السياسية المصرية، وأيضا للعالم والكيان الصهيوني، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب لبحث الاعتداء على أهالي غزة في فلسطين.

وقال علي جمعة: رسالة إلى أم الشهيد، المرأة الفلسطينية، أنتي من أهل الجنة، كل هؤلاء الشهداء يأخذون بيد أمهاتهم وآبائهم إلى الجنة، فاصبروا وصابروا وثابروا حتى يأتي الله بنصره.

ثم واصل: رسالة للحكومة الإسرائيلية، من تحت هذه القبة المباركة، يبدو أن الكيان الصهيوني قد شاخ، وقد جاء وقت الزوال والرحيل، فهم لا يدركون ما باتوا يفعلونه من جرائم مروعة بحق الإنسانية.

وأضاف: رسالة إلى الجيش المصري، الذي بشره رسول الله بأنه في رباط إلى يوم الدين، هم وأهلهم، فإنه ضمن مكوننا: كتب عليكم القتال، كجزء من تكويننا وفكرنا ومكوناتنا، أيضا جزء من تكويننا: إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.

اختتم: رسالة إلى العالم، أريد أن أسمع منهم ما الفرق بين ماتصنعه الكيانات الصهوينية في فلسطين وبين مافعله هتلر، إبادة جماعية، وفساد في الأرض وطغيان، فإننا نفوض الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للحفاظ على الأمن القومي المصري.