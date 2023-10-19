صراع غزة يدفع صحفيين تونسيين إلى الاستقالة من مؤسسات إعلامية دولية

دفع الصراع الدائر في قطاع غزة صحفيين تونسيين إلى الاستقالة من مؤسسات إعلامية دولية في ظل توسع الرقابة على المنشورات بالحسابات الشخصية للصحفيين.

ويواجه الصحفيون العاملون في الأقسام العربية بمؤسسات الإعلام الدولية، ومن بينهم صحفيون من أصول فلسطينية، ضغوطا منذ شن مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري هجوما مباغتا على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، حيث قتل حوالي 1400 إسرائيلي، وأصيب الآلاف.

وردت اسرائيل بقصف عنيف ومستمر لغزة منذ 12 يوم أوقع حتى اليوم قرابة 3500 شهيد ، بينهم مئات الأطفال، وأكثر من 12 ألف جريح، إلى جانب الدمار الواسع في البنية التحتية، والذي طال المستشفيات.

وأشعلت الصور ومقاطع الفيديو المروعة للضحايا في قصف مستشفى المعمداني ليل أمس الثلاثاء غضبا واسعا في تونس ومناطق أخرى من العالم الإسلامي والعربي.

وأعلن مراسل قناة "بي بي سي" الإخبارية في تونس وشمال أفريقيا بسام بونني اليوم استقالته من منصبه، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تمت مشاركتها على نطاق واسع.

وقال بونني الذي عمل سابقا في قناتي "الجزيرة" و"سكاي نيوز" إنه "قدم استقالته لما يحتمه عليه ضميره المهني"، ولم يدل بالمزيد من التفاصيل حول الأسباب المباشرة للاستقالة لدى اتصال وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) به.

وقبل بونني بدأت هيئة الإذاعة البريطانية بالفعل تحقيقات داخلية ضد سبعة صحفيين بسبب منشورات أو مشاركات متعاطفة مع الفلسطييين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي فرنسا أعلنت صحفيتان تونسيتان تعملان لدى قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية التي تتبع باقة "كنال+"، أماني الوسلاتي وأشواق حناشي التوقف عن العمل في المؤسسة.

وقالت أماني منتقدة المؤسسة "يصفونني بالإرهابية بينما يدعمون دولة صهيونية تقتل الآلاف من الرضع والأطفال والنساء منذ 75 سنة".

وكتبت أشواق في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "أنا وزميلتي وصديقتي أماني الوسلاتي قررنا التوقف عن العمل مع 'كنال+' ولم نطأ أقدامنا فيها". وتابعت "حرفِيتنا وتربيتنا ومساندتنا للقضية الفلسطينية ليست محل مزايدة".

وأرفقت الصحفية التدوينة بهاشتاج "فلسطين حرة".

ومنذ اندلاع الصراع، أعلنت منصات للتواصل الاجتماعي وشركات إعلامية، إنها اتخذت تدابير لمكافحة الأخبار المضللة والكراهية، لكنها جوبهت بانتقادات واسعة في تونس والعالم العربي لحجب تدوينات متعاطفة مع الضحايا المدنيين في غزة.

وطرح هذا معضلة بشأن المحاذير في مدونات السلوك، والحد الفاصل بين المعايير الانسانية والضوابط المهنية أو من يحدد تلك الضوابط.

وقالت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها إن "القيم الصحفية لا يجب أن يحتكرها الإعلام الغربي، فالقيم الصحفية خاصة منها التي وردت في الميثاق الأخلاقي للاتحاد الدولي للصحفيين هي قيم كونية لا يجب أن يحتكرها طرف بعينه".