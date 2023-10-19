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شرط وحيد يفصل سامسون من الرحيل عن الزمالك في يناير

نديم ناجي
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 1:03 م | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 1:04 م

رفض البينيني سامسون اكينولا مهاجم الزمالك التنازل عن مستحقاته المالية للرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل

وأكد اللاعب لمسئولي الزمالك موافقته علي الرحيل في يناير علي أن يحصل علي كل مستحقاته وهو الأمر الذي جعل مسئولي الزمالك يحاولون البحث عن عرض للاعب في الفترة المقبلة سواء علي سبيل الإعارة او البيع النهائي .

يذكر أن اوسوريو المدير الفني للزمالك كان قد ابلغ مسئولي الزمالك أن اللاعب لن يكون في حساباته تماما في الفترة المقبلة وأنه يري عدم الحاجه اليه لعدم قناعته بمستوي اللاعب .


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