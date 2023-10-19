أقر وزير زراعة حكومة الاحتلال الإسرائيلية ورئيس جهاز الشاباك (الاستخبارات) السابق، أفي ديختر، بإخفاق الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل بشأن التنبؤ أو مواجهة عملية طوفان الأقصى التي أجرتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس في السابع من أكتوبر الماضي ردا على انتهاكات حكومة الاحتلال.



وقال خلال تصريحات متلفزة عبر «العربية» مساء الخميس،: «لا شك أننا فشلنا فشلا كبيرا، فشل في المعلومات وفشل في الإنذار وفشل بالدفاع عن الحدود، ودفعنا ثمن الفشل، والفشل شيء مهم جدا مع انتهاء الحرب سوف نتعلم أين كان الخطأ ونتداركها».



وأضاف أن الكيان الصهيوني لم يشهد منذ أكثر من 75 عاما مثيلا «لفزعة» إسرائيل في السابع من أكتوبر، قائلا: «على مدار أكثر من 50 عاما من عملي بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، فإن فزعة إسرائيل في 7 أكتوبر لم نر مثلها إلا في الخليل 1929، ولم نر مثلها منذ 1936»،



وتابع: «إسرائيل منذ 7 أكتوبر وهي دولة أخرى بعد ما حدث من حماس والجهاد بالمستوطنات الإسرائيلية، ونحن نؤكد أن مصير حماس بقطاع غزة والضفة الغربية سوف يتغير تماما»، مدعيا عدم ارتكاب حكومة الاحتلال أية انتهاكات بحق المدنيين في غزة أو الضفة، قائلا: «عمرنا وأنا مسئول منذ 52 سنة ما كان هدفنا نصيب او نقتل أي مواطن فلسطيني» حسب زعمه.



وأضاف أن حكومة تتلقى كل أوجه الدعم من الغرب والولايات المتحدة، مدعيا ارتكاب حركة حماس جريمة «قصف مستشفى المعمداني» لمحاولة تخريب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل زاعما: «عملية مستشفى المعمداني حاولوا يعملوها وكأن إسرائيل من وراء القصف رغم أن الكل عرف أنها إنتاج وإخراج حماس».