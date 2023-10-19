المفوضية الأوروبية تخطط لإتاحة مشاركة الأدوية الحيوية لدولها لتجنب تكرار نقصها

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تعتزم المفوضية الأوروبية، أن تتيح لدول التكتل مشاركة الأدوية الحيوية واتخاذ إجراءات طارئة لتجنب تكرار نقصها، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسودة مقترحات تم الاطلاع عليها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن المفوضية الأوروبية تقترح توفير آلية تضامن طوعي، طلبتها فرنسا وألمانيا، ونظام إنذار مبكر يحذر عندما تصير الأدوية نادرة.

وسيُسمح لعواصم الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من مخزون ممول من جانب الاتحاد الأوروبي، تم إنشاؤه خلال فترة أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، واتخاذ إجراءات طارئة أخرى.

ومن المقرر أن يتم تشجيع الشراء المشترك للأدوية اعتبارا من عام 2024، ومقايضة الأدوية مع الدول في نصف الكرة الجنوبي.

كما سيتم وضع إرشادات للمخزونات الوطنية في عام 2024، وتأسيس تحالف للأدوية الحرجة.