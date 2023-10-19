سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع خاصة بالجيش السوري وبلدة كفر شوبا جنوب لبنان

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بقصف سلاح الجو لقوات الاحتلال الإسرائيلية، أحد المواقع الخاصة بالجيش السوري، والواقعة في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، وفقًا لما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أشارت إلى أن هذه الغارة الإسرائيلية، تزامنت مع سماع دوي سلسلة من الانفجارات في الجولان السورية المحتلة، دون أن يُحدد طبيعتها.

ومن ناحية أخرى، نقل موفد فضائية «سكاي نيوز»، نبأ عن استهداف جيش الاحتلال أطراف بلدة كفر شوبا، في القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية جنوب الدولة اللبنانية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس أنه هاجم أهدافا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه عقب إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في الشمال، الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3478 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 شهيدا وما يزيد على 1500 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.