أوغندا تحصل على 608 ملايين دولار من البنك الدولي لتمويل مشروعها الخاص بالكهرباء

حصلت أوغندا على 608 ملايين دولار من البنك الدولي؛ لتمويل مشروعها الخاص بتوفير إمدادات الكهرباء، حيث من المقرر إن تنفق المبلغ على مدفوعات للسلع والأشغال والخدمات مثل الاستشارات، بحسب ما نقلته صحيفة "نيو فيجن" عن بيان صادر عن وزارة الطاقة الأوغندية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن حزمة الأموال ستعمل أيضا على توسيع نطاق الدعم الائتماني للمؤسسات المالية المشاركة، بغرض تمويل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، والمواقد المحسنة، والوصلات خارج الشبكة المرتبطة بالمؤسسات العامة.

من ناحية أخرى، يقول البنك الدولي، إن ما لا يقل عن 58% من الأوغنديين لا يحصلون على الكهرباء.

جدير بالذكر أن أوغندا كانت قد طلبت الحصول على قرض بقيمة 331.5 مليون دولار من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وعلى منح بقيمة 276.5 مليون دولار.