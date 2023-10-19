لاعب سيمبا عن مواجهة الأهلي: الملعب يحدد الفائز وليست التصريحات

علق تشي مالون لاعب سيمبا التنزاني، على مواجهة الأهلي المنتظرة، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا غدًا الجمعة، لحساب ذهاب دور ربع النهائي بطولة الدوري الأفريقي، على ملعب مكابا في العاصمة التنزانية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا الصدد تحدث تشي مالون نجم سيمبا في تصريحات نشرتها قناة «أبوظبي الرياضية»، حيث قال: «كرة القدم لا تُلعب بالتصريحات بل تُلعب في أرضية الميدان وعلينا أن نستعد»؟

وأكد نجم سيمبا أنه سيلعب وباقي لاعبي فريقه بشكل قوي لتقديم أفضل ما عندهم خلال مواجهة الأهلي: «مباراة كبيرة وصعبة علينا أن نستعد لها، يجب أن نلعب كالرجال وأن نقدم أفضل ما لدينا».

جدير بالذكر أن بطولة الدوري الأفريقي والتي ستنطلق نسختها الأولى في التاريخ، غدًا الجمعة، بمواجهة الأهلي وسيمبا، ستجرى فعالياتها خلال الفترة بين بين 20 أكتوبر الجاري وحتى 11 نوفمبر المقبل، وجوائز تصل قيمتها إلى 14 مليونًا و400 ألف دولار.