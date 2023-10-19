إغلاق القنصلية الأمريكية في أضنة التركية إلى أجل غير مسمى بسبب التطورات في غزة

أعلنت القنصلية الأمريكية في بيان في مدينة أضنة التركية أنها ستظل مغلقة أمام المترددين عليها إلى أجل غير مسمى حتى إشعار آخر، جاء ذلك في بيان للقنصلية نشرته على موقعها الإلكتروني.



وأضاف البيان أن من المتوقع اندلاع مظاهرات كبيرة على صلة بالأحداث في إسرائيل وقطاع غزة في جميع أنحاء تركيا على مدار الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن أي تجمعات، حتى تلك المقصود أن تكون سلمية، يمكن أن تتصاعد وتتخلها أعمال عنف.



وتابع بالقول إن الأنشطة الاحتجاجية ربما تسفر عن تعزيز وجود الشرطة وإغلاق الطرق واضطرابات في حركة المرور.



وأوضح البيان أنه صدرت توجيهات للعاملين الحكوميين الأمريكيين في تركيا بتقليل تحركاتهم إلى أدنى حد ،وتجنب السفر إلى حى القنصليات الذي تقع فيه القنصلية الأمريكية في أضنة في جنوب شرق تركيا.

ويشهد قطاع غزة من السابع من الشهر الجاري غارات مكثفة من جانب إسرائيل ردا على عملية حماس "طوفان الأقصي" التي شملت إطلاق صواريخ واقتحام لبلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.