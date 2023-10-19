وزير الدفاع الألماني: إسرائيل لا تتحمل المسئولية عن قصف المستشفى المعمداني في غزة

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه لا يرى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن القصف الصاروخي الذي وقع على المستشفى المعمداني في قطاع غزة مساء أول أمس الثلاثاء.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال بيستوريوس مساء اليوم الخميس: "كل شيء يشير إلى أنه لم يكن الإسرائيليون (من فعلوا ذلك)". وتساءل الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "أي فائدة عساها تعود على الإسرائيليين من مهاجمة مستشفى مدني؟" مشيرا إلى أن هذا الأمر يقع "بشكل كامل خارج أي قدرة على التخيل"، وليس له أي منطق بالنسبة لما تخطط له إسرائيل.

وتابع بيستوريوس أن "إسرائيل ليست دولة إرهابية. حماس منظمة إرهابية. ولهذا السبب يجب افتراض أن صاروخا تم توجيهه بالخطأ في حالة اليأس هو الذي أدى إلى سقوط هؤلاء الضحايا البائسين".

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة حملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا القصف وأشارت تقديراتها الأخيرة إلى أن القصف أودى بحياة 471 فلسطينيا، وفي المقابل، تنفي إسرائيل هذا الاتهام وتقول إن القصف سببه صاروخ أطلقته جماعة الجهاد الإسلامي بالخطأ.

وفي ذات السياق، ترى الحكومة الأمريكية أن إسرائيل ليست مسؤولة عن القصف "وفقا للتقييم الحالي".