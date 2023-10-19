تقرير: سلوفينيا تتجه لفرض عمليات تفتيش على الحدود مع المجر وكرواتيا

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تعتزم سلوفينيا فرض عمليات تفتيش مؤقتة على حدودها مع المجر وكرواتيا فيما تشدد دول الاتحاد الأوروبي الضوابط على حدودها.

وقالت وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه) اليوم الخميس، إن وزير الداخلية السلوفيني بوستيان بوكلوكار أبلغ الدولتين الجارتين بقرار الحكومة في ليوبليانا.

وقالت ألمانيا الأسبوع الجاري إنها كثفت الجهود لإحباط تهريب البشر بينما أعلنت إيطاليا أمس الأربعاء، إن عمليات التفتيش على حدودها مع سلوفينيا سوف تجرى في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش اليوم إن وزراء داخلية كرواتيا وإيطاليا وسلوفينيا سوف يجتمعون قريبا لمناقشة الوضع.

وأصبح التعليق المؤقت لنظام شينجن الخالي من التأشيرات، الذي يتماشى مع القواعد الأوروبية، قضية شائكة بين الدول منذ اندلاع أزمة المهاجرين في 2015.