نقابة الأطباء بالشرقية تنعى الدكتور سمير موسى استشاري طب الأسرة

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نعت نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، الدكتور سمير موسى استشاري طب الأسرة في الشرقية.

وقال بيان صادر عن نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن نقابة أطباء الشرقية تنعى ببالغ الحزن والأسى الدكتور سمير موسى استشاري طب الأسرة.

وأضاف البيان: البقاء والدوام لله، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتشيع جنازة الدكتور سمير موسى استشاري طب الأسرة من مسجد النصر القديم بمدينة ديرب نجم، حيث يدفن في مقابر ديرب نجم المحطة، وتتلقى الأسرة العزاء بشارع الشونة هناك.