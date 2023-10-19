 حماس: إصابات حرجة في غارة إسرائيلية على مبنى لكنيسة تأوي نازحين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: إصابات حرجة في غارة إسرائيلية على مبنى لكنيسة تأوي نازحين

غزة (د ب أ)
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 11:16 م | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 11:16 م

انهار أحد المباني التابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، مساء اليوم الخميس، جراء غارة إسرائيلية بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس.

وذكرت الوزارة أن غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني التابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، أسفرت عن انهياره ووقوع إصابات بأعداد كبيرة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات حالات خطيرة لنازحين كانوا يحتمون في الكنيسة.

واستشهد أكثر من 400 فلسطيني في هجمات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية وسط دمار واسع في الأحياء السكنية والبنى التحتية.

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