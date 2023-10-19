تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى خلال نحو عامين، في سبتمبر بعد التشديد الحاد للسياسة النقدية.

وبلغ معدل التضخم 3ر4% في سبتمير، في تراجع كبير عن المعدل البالغ 2ر5% المسجل في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات نهائية من وكالة الاحصاء بالاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء.

وأكدت وكالة الاحصاء التقدير المبدئي المنشور يوم 29 سبتمبر، ويعد أحدث معدلات التضخم هو الأضعف منذ أكتوبر 2021، عندما سجل معدل التضخم 1ر4% .

ومع استبعاد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ المتقلبة، تراجع التضخم الأساسي إلى 5ر4%، وفقا للتقديرات الأولية، من 2ر5% في الشهر السابق.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة خلال 10 اجتماعات متتالية منذ يوليو العام الماضي. وتم رفع معدل الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس. وتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي تراجع التضخم إلى 2ر3% في العام المقبل، من تقديرات بلغت 6ر5% في 2023 .