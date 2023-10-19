مقر أولمبياد باريس 2024 يخضع لعمليات تفتيش في إطار تحقيق مالي

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خضع المقر الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس، إضافة إلى الوكالات المعنية بمراسم الافتتاح، للتفتيش من جانب محققين فرنسيين في مجال مكافحة الجريمة المالية.

وأكد مكتب الادعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، أن عمليات التفتيش، التي انتهت الليلة الماضية، نُفذت في إطار تحقيقات أولية بوجود محسوبيات واختلاس أموال عامة فيما يتعلق بالعديد من التعاقدات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية.

وهذه تحقيقات جديدة لم تتم إلا بعد إجراء عمليات تفتيش سابقة في يونيو الماضي.

وأكدت الجهات التنظيمية للحدث عمليات التفتيش، وقالت إن محققين ماليين حصلوا على جميع المعلومات التي طلبوها.

وقال المتحدث باسم دورة الألعاب الأولمبية 2024، يوناثان فيربو، إن "باريس 2024، تتعاون بشكل تام مع التحقيق، كما تفعل دائما".