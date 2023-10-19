لافروف يضع باقة من الزهور على اللوحة التذكارية للسفير أندريه كارلوف

اختتم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، زيارته لكوريا الشمالية بوضع باقة من الزهور على اللوحة التذكارية للسفير الروسي السابق لدى تركيا أندريه كارلوف على واجهة السفارة الروسية في بيونج يانج.

وترأس كارلوف البعثة الدبلوماسية الروسية في تركيا، حيث اغتيل في ديسمبر 2016 أثناء افتتاح معرض للصور في أنقرة، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتم منح كارلوف لقب بطل روسيا بعد رحيله.

وشغل كارلوف منصب سفير روسيا لدى كوريا الشمالية، في الفترة من 2001 إلى 2006، وبذل جهودا كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وتم تثبيت لوحة تذكارية على واجهة السفارة تخليدا لذكراه.

وعقد لافروف اجتماعا مع موظفي السفارة الروسية في كوريا الشمالية، وهو آخر ما قام به الدبلوماسي الروسي خلال إقامته في كوريا الشمالية.