كوريا الجنوبية تراقب زيارة وزير الخارجية الروسي للشطر الشمالي

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صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو-سوك في بيان مقتضب، بأن بلاده والمجتمع الدولي يراقبان زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنه القول، إن كوريا الجنوبية سوف تواصل الاتصالات الضرورية مع روسيا.

وأضاف أن كوريا الشمالية، لن تستطيع الحصول على اعتراف ببرنامجها النووي حيث أن المجتمع الدولي يحظر بوضوح على كوريا الشمالية تطوير أسلحة وصواريخ نووية.

وقال المتحدث إن المبادلات بين روسيا وكوريا الشمالية يجب أن تتم بطريقة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.