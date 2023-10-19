 بيلينجهام: أريد أن أكون في ريال مدريد لمدة 10 أو 15 سنة قادمة - بوابة الشروق
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بيلينجهام: أريد أن أكون في ريال مدريد لمدة 10 أو 15 سنة قادمة

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 3:31 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 3:31 ص

أكد جود بيلينجهام ، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي، أنه يريد أن يظل في الفريق الملكي خلال الـ 10 أو 15 عامًا القادمة من مسيرته الرياضية.

وتعاقد اللوس بلانكوس مع اللاعب الانجليزي خلال هذا الصيف قادمًا من صفوف بروسيا دورتموند الألماني في صفقة قدرت بحوالي 105 مليون يورو.

وسجل جود بيلينجهام عشرة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه خلال المباريات العشرة الأولى مع النادي الملكي مما خطف الأضواء من الجميع.

وأكد جود بيلينجهام رغبته في البقاء مع ريال مدريد لأطول فترة ممكنة حيث قال :" أصبح أفضل قليلاً كلما لعبت أكثر. لقد كانت ليلة رائعة للجميع، لأننا جميعًا نتذكر ما حدث قبل عامين في نفس المباراة نحن نسير في الاتجاه الصحيح " .

وأضاف : "كوني توقيعًا رائعًا, من الناحية الاقتصادية, يجب أن أدفع ذلك للأمام، سواء من خلال الأهداف أو التمريرات الحاسمة أو المباريات الرائعة " .

واختتم :" هذا النادي هو المكان الذي أريد أن أكون فيه خلال العشر أو الخمسة عشر عامًا القادمة من حياتي، أنا كذلك أستمتع بها كثيرًا، أخبرني كارلو أن هذا هو الوضع الذي يراني فيه، لقد تحسنت بنسبة 100% " .


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