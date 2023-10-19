أول تعليق من هازارد بعد اعتزاله كرة القدم

تحدث البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، في لافينير لأول مرة بعد اعتزاله كرة القدم.

وأعلن البلجيكي في وقت سابق اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد أن فسخ تعاقده مع ريال مدريد، في الصيف الحالي، وذلك قبل عام من نهايته الفعلي داخل ملعب سانتياغو برنابيو.

وفقد هازارد مستواه الفني مع النادي الملكي، وذلك بعد أن تعرض لعديد الإصابات منذ اللحظة الأولى، لوصوله قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وقال هازارد خلال تصريحاته "لا يريد الذهاب للعب في مكان ما من أجل المال".

وأوضح اللاعب البلجيكي رحيله عن الملاعب حيث قال:" لقد قلت دائمًا أنني سأتوقف عندما لا أستمتع في الملعب ولم أعد أفعل ذلك بعد الآن ".

واختتم: "ليس لدي ذكريات سيئة فقط عن ريال مدريد. لقد التقيت بأشخاص رائعين وكان الحلم حقيقة أن أتطور في أفضل ناد في العالم "