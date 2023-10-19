لافروف يصل إلى كوريا الشمالية لإجراء محادثات

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وصل وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف إلى كوريا الشمالية اليوم الأربعاء في زيارة تمتد يومين.

وذكرت وكالات أنباء روسية أنه يرافق لافروف دبلوماسيون روس سيعملون في البعثة الروسية في بيونج يانج، كما رافقه طاقم إنشاءات من المفترض أن يجدد مبنى السفارة.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش لافروف زيارة قادمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.

وأكد الكرملين أن كوريا الشمالية دعت بوتين للقيام بزيارة دولة.

كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد زار روسيا في سبتمبر الماضي.

وعززت الدولتان الجارتان مؤخرا من تعاونهما بصورة كبيرة.

وزار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أيضا كوريا الشمالية مؤخرا.

وبحسب موسكو، هذه هي الزيارة الرابعة للافروف إلى بيونج يانج بعد زيارات سابقة في 2004 و 2009 و 2018.

واستقبل لافروف اليوم الأربعاء تحت الأمطار الغزيرة نحو 200 كوري شمالي يرتدون الزي الرسمي وهو يمسكون بالزهور، فضلا عن 100 مسؤول.

ش على هذا.

لكنه أشار إلى أن روسيا وكوريا الشمالية قررتا توسيع مدى التعاون في "كل المجالات"، وأنه ليس من حق أي أحد أن يتدخل في ذلك.