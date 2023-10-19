تيفيز يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض كارلوس تيفيز، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي السابق، لوعكة صحية دخل على إثرها للمستشفى.

وبحسب صحيفة أوليه الأرجنتينية، تم نقل كارلوس تيفيز إلى المستشفى بعد أن انهار وتعرض لحالة إغماء في منزله وأصيب بجرح في جبهته.

أصبح المهاجم المتقاعد الآن مدربًا في وطنه الأرجنتين وسيواجه فريقه باراكاس سنترال في كأس ليبرتادوريس.

عانى تيفيز من نوبة دوار في المنزل، وأغمي عليه، وعندما سقط ضرب رأسه، مما أدى إلى إصابته بجرح فوق عينه اليسرى. نقلته ابنته إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخرج بعد إجراء غرز.

ويقال إنه سيكون جاهزًا لقيادة فريقه أمام باراكاس سنترال على الرغم من أن مساعد مديره أجرى الجلسة التدريبية اليوم. يبلغ تيفيز الآن 39 عامًا، وارتدى قميص يوفنتوس في الفترة من 2013 إلى 2015، وسجل 50 هدفًا في 96 مباراة رسمية، إلى جانب 19 تمريرة حاسمة. ومن بين أنديته الأخرى التي لعب لها وست هام وكورينثيانز ومانشستر سيتي وبوكا جونيورز قبل أن يعتزل في عام 2021.

وشارك تيفيز في 76 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني وسجل 13 هدفا، كما فاز مع بلاده بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2004.