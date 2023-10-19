وزراء أوروبيون يطالبون بتشديد سياسات الهجرة بعد هجمات مسلحة

قال وزراء من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه يتعين على الدول الأعضاء فحص المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل أفضل وطرد من تعتبرهم يمثلون خطرا أمنيا بسرعة أكبر بعدما سلطت هجمات لمتشددين الضوء على صعوبات قائمة.

ويجتمع وزراء الداخلية والعدل في لوكسمبورج، اليوم؛ لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها في أعقاب هجمات دامية في بلجيكا وفرنسا، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت إيلفا يوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة للصحفيين قبل الاجتماع: "من المهم إعادة الأفراد الذين قد يمثلون تهديدا أمنيا لمواطنينا بالقوة وفورا".

وأضافت: "نحتاج لأن نكون أكثر كفاءة، وأن نسد الثغرات، ونكون أسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الإعادة".

وكان مسلح تونسي "45 عاما"، قد قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل يوم الاثنين، يقيم هناك بشكل غير قانوني بعد رفض طلبه للجوء.

وقالت فرنسا، إن الشخص الذي يبلغ من العمر 20 عاما ومن مواليد روسيا والمتهم بقتل معلم طعنا في شمال البلاد يوم الجمعة، كان معروفا قبل الهجوم بأنه يشكل خطرا أمنيا محتملا، لكن طرده غير ممكن بموجب التشريع الحالي.

وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، لدى وصوله لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي: "ندرك أنه لا يزال هناك بعض السذاجة سواء في مؤسسات بعض الدول أو في الاتحاد الأوروبي".

ودعا إلى التنفيذ السريع لقواعد الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي نوقشت كثيرا، وإلى اتخاذ قرارات أسرع بشأن طلبات اللجوء.

ويسلط الهجوم الذي وقع في بروكسل، الضوء على الإخفاقات المستمرة في أنظمة الهجرة واللجوء التي تعاني من مشكلات في الاتحاد الأوروبي منها الثغرات الأمنية وعمليات الإعادة غير الفعالة.

وجرى إعادة نحو 20% فقط من عدد الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في أوروبا.

وسجل الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة، وصول نحو 250 ألف وافد بشكل غير قانوني هذا العام، ويعود ذلك بشكل كبير إلى المهربين.