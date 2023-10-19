لافروف: روسيا وكوريا الشمالية تعتزمان مناقشة خطط إمدادات الطاقة في نوفمبر المقبل

من المتوقع أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور كوريا الشمالية، اليوم الخميس، الزيارة المحتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونج يانج، والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رافق لافروف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لبكين، حيث التقى نظيره الصيني وانج يي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ويبدو أن لافروف سيبلغ الشركاء الكوريين الشماليين بنتائج اجتماعات بكين، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون زيارة بوتين المحتملة إلى كوريا الشمالية في بؤرة الاهتمام.

وقال لافروف، خلال حفل الاستقبال الرسمي، الذي أقامته حكومة كوريا الشمالية، إن زيارته توفر "فرصا جيدة للغاية لمراجعة كل الاتفاقيات"، التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون و"تحديد الخطوات العملية من أجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل كامل".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجانبين "سيناقشان مجموعة واسعة من العلاقات الثنائية وقضية شبه الجزيرة الكورية"، خلال زيارة لافروف إلى بيونج يانج.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي القول في بيونج يانج، إن اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية ستناقش التعاون في مجال الاستكشاف الجيولوجي وخطط إمدادات الطاقة في اجتماعها المقرر في نوفمبر المقبل، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح لافروف، أن الجانبين سيناقشان أيضا إمدادات "السلع الأخرى التي يحتاجها أصدقاؤنا في كوريا الشمالية".