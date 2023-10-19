سقوط 13 شهيدا إثر استهداف قوات الاحتلال منزل غرب رفح بقطاع غزة

نقلت فضائية «سكاي نيوز»، عن وسائل إعلام فلسطينية، نبأ عاجلا لسقوط 13 شهيدا وعدد من الجرحى، إثر استهداف طائرات قوات الاحتلال لمنزل غربي رفح في قطاع غزة.

كما تسببت طائرات الاحتلال في سقوط شهيدين، على خلفية استهدافها لمركز شرطة حي الزيتون في مدينة غزة، فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس أنه هاجم أهدافا لـ "حزب الله" جنوبي لبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه عقب إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في الشمال، الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3478 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 شهيدا وما يزيد على 1500 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.