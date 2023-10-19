متحدث نتنياهو: إدخال معونات إلى قطاع غزة من الجانب المصري قريبا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، إنه «سيتم إدخال معونات إلى قطاع غزة من الجانب المصري قريبا».

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، صباح الخميس: «يجب أن تكون الحكومة المقبلة في غزة مسالمة وليست (حماس)».

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة وسبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، أعرب الرئيس بايدن، عن الشكر والتقدير لموقف مصر والرئيس السيسي في هذا الشأن.

كما أكد الرئيس خلال الاتصال أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن «تحرك شاحنات المساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح ربما يبدأ الخميس»، معقبًا: «أعتقد ربما تجري الأمور بشكل سلسل يوم الجمعة».

وأضاف خلال تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، أن «الرئيس السيسي وافق على فتح معبر رفح لدخول نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لغزة».

وأشار إلى أن «هناك 150 شاحنة مساعدات موجودة على الجانب المصري»، موضحًا أنها لن تدخل دفعة واحدة إلى غزة.

ولفت إلى إرسال دفعة أولى ممثلة في 20 شاحنة، معقبًا: «الأمم المتحدة ستكون موجودة، وسيكون هناك إشراف على توزيع المساعدات وتحديد الحيز الزمني».

واستطرد: «النقطة الأساسية أن المساعدات ستتوقف لو صادرت حماس المساعدات ولم تسمح بمرورها، نحن لا نريد إرسال مساعدات إنسانية إلى حماس».