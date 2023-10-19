تقرير: السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا تغادر أنقرة

أفادت قناة "إن تي في" التركية، اليوم الخميس، بمغادرة سفيرة إسرائيل لدى أنقرة، إيريت ليليان، البلاد مع الدبلوماسيين الإسرائيليين الآخرين.

وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد أصدر، الثلاثاء، تحذيراً من السفر إلى تركيا، مشيراً إلى مخاوف من استهداف الإسرائيليين على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.

كما حث المجلس الإسرائيليين في تركيا على المغادرة في أقرب وقت ممكن.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية عن ترتيب رحلات جوية من إسطنبول في وقت متأخر من الأربعاء، للإسرائيليين الذين يرغبون في مغادرة تركيا.

وكان محتجون أتراك قد نظموا عدة مظاهرات مناهضة لإسرائيل، فيما أعلنت تركيا الحداد ثلاثة أيام في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفي المعمداني في غزة وأدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني فضلا عن إصابة المئات.