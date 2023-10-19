أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس، إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، حيث بلغ إجمالي الطرح 5ر3 مليارات دولار أمريكي (أكثر من 13 مليار ريال سعودي).

وأعلن الصندوق في بيان اليوم الخميس، أن الشرائح موزعه "على شريحتين الأولى بقيمة 25ر2مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4ر8 مليارات ريال سعودي)، لصكوك مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028, والثانية بقيمة 25ر1 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 69ر4 مليار ريال سعودي)، لصكوك مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2033.

وسوف يدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 25 مليار دولار أمريكي (94 مليار ريال سعودي تقريباً)، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق، كما سيتم توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الخميس.