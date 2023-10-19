 سليمان: ممدوح عباس والجنايني أكثر الداعمين للزمالك بالفترة الأخيرة - بوابة الشروق
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سليمان: ممدوح عباس والجنايني أكثر الداعمين للزمالك بالفترة الأخيرة

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 5:39 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 5:39 ص

قال أحمد سليمان المرشح على منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ممدوح عباس من أكثر الأشخاص مع عمرو الجنايني الذين دعموا الزمالك مؤخراً وقام بدفع اموال طائلة لمساندة النادي في الكثير من الأزمات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف سليمان في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد إن عمرو ادهم هو من قاد إنهاء التعاقد مع أوجي مايو لاعب فريق السلة".

وأكد على أنه تحمل قيمة تذاكر الطيران الخاصة باللاعب، وشدد على أن صندوق دعم الزمالك يتواجد فيه مبلغ أقل من مليون دولار، وحصل أحمد سيد زيزو لاعب فريق كرة القدم على مستحقات الفترة الماضية ".


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