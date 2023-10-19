قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بالخارج، إن عملية طوفان الأقصى تأتي ضمن سياق المقاومة المشروعة التي يجمع عليها الشعب الفلسطيني ويؤيدها للدفاع عن الأرض، معقبا: «نحن لم نبتدع مقاومة جديدة.. تلك كانت خطوة في جو المقاومة».



وثمن خلال تصريحات متلفزة لـ «العربية» مساء الخميس، نجاح كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في التغلب على استخبارات جيش الاحتلال، قائلا: «المفاجأة الأمنية والاستخباراتية التي أعمت العدو كانت لحظة عبقرية لكتائب القسام بعدما استطاعت أن تفاجئ بها العدو وكل استخبارات العالم».



وأعرب عن أسفه إزاء تواطؤ وهرولة الغرب والولايات المتحدة نحو تدعيم تهم وافتراءات نتانياهو بشأن الانتهاكات وقتل ضد المدنيين الإسرائيليين، قائلا: «بالأمس جاء بايدن للمنطقة لتبني الموقف الإسرائيلي، حتى جريمة قصف مستشفى المعمداني الأهلي بغزة التي راح ضحيتها 1000 بين شهيد وجريح هذه الجريمة الكبرى لم يرها، فقط رأى المعاناة الإسرائيلية المزعومة ووقف معهم وزودهم بكل شيء».



وأوضح أن الدعم الأمريكي والغربي للكيهان الصهيوني منح حكومة الاحتلال صلاحيات حق التصرف دون أخلاق أو مراعاة للإنسانية، مؤكدا أن الجيش الصهيوني لا يرى في هدم المستشفيات والمساجد والمنشآت أية جرائم حرب ضد المدنيين.



وأضاف أن حركة حماس تستهدف «قتل الجنود الصهاينة»، وليس ارتكاب المجازر التي اعتادها جيش الاحتلال على مدار تاريخه على غرار دير ياسين وبحر البقر في مصر وقنا بلبنان، معقبا: «الشعب الفلسطيني هو الضحية، ويقاتل جلاد صهيوني محتل».