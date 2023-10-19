إسرائيل تعلن تسلم شحنة مدرعات أمريكية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، استلام شحنة مدرعات أمريكية جديدة، في إطار صفقة أسلحة تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار أمريكي.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المزيد من شحنات الأسلحة الأمريكية ستصل إسرائيل، في وقت لاحق، مشيراً إلى أنها تحتوي أيضاً على سيارات إسعاف وشاحنات ومعدات هندسة ميكانيكية مدرعة، بحسب موقع "الشرق بلومبرج".



وتحل المدرعات الأمريكية الجديدة، محل أخرى تضررت خلال هجوم حركة "حماس" الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري، فيما يشهد محيط غزة، حشوداً عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة، في إطار استعدادات اجتياح بري محتمل للقطاع.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية مكثفة على منازل سكنية مكتظة في رفح وخان يونس، ما أودى بحياة العشرات أغلبهم من النساء والأطفال، وفق مصادر فلسطينية، فيما ردت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" بقصف تل أبيب ومستوطنة "نتيفوت" جنوب إسرائيل برشقات صاروخية.



واستهدف القصف الإسرائيلي، منزلاً في خان يونس، قرب معسكر لإيواء النازحين تديره منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، ما أسفر عن استشهاد 31 شخصاً من 3 عائلات، بينما استشهد 11 شخصاً في استهداف برج سكني في حارة المجايدة وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.



بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن "ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس ورفح هم من الأطفال والنساء".