يبدو أن تبعات الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، قد ألقت بظلالها على قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة في الضفة الغربية، التي تعد موطنا لمعظم الشركات الناشئة الفلسطينية.

وبينما يكافح رواد الأعمال الفلسطينيون من أجل الحفاظ على استمرارية أعمالهم، يشعرون بالفجيعة على فقدان الأرواح والمجتمع في غزة، حيث لا يتمكن العديد منهم حاليًا من الوصول إلى أصدقاءهم أو العائلة والزملاء، وفقا لمجلة فوربس الأمريكية.

وبحسب المجلة كان الفلسطيني رام مير مؤسس شركة "أوليفيري" الناشئة، يروج لشركته، عبر برنامج ستارت أبس بلا حدود الذي تدعمه شركة ميتا لدعم وتدريب رواد الأعمال المحليين، وقد فاز مير، وهو أحد المتأهلين الـ10 للتصفيات النهائية، بالمركز الثاني، وحصل على شيك بقيمة 15000 دولار. وتقدم أوليفيري الآن حلولاً لوجستية لـ100 عميل في 7 دول، ومعظمهم يوظف فلسطينيين.

ولكن وسط فوضى الحرب، ليس لدى مير أي فكرة عما إذا كان جميع موظفيه في غزة آمنين، مشيرا إلى أن أحد العاملين معه استمر في العمل لمدة يومين بعد بدء القصف. وقال: "الآن لا شيء. ليس لديهم إنترنت، ولست متأكدا مما إذا كان على قيد الحياة أم لا".

ووفقا لفوربس كانت شركة أوليفيري مثل باقي الشركات الناشئة الفلسطينية الأخرى، بمثابة نقطة مضيئة لمشهد التكنولوجيا المحلي المتنامي، مع وجود شركات ناشئة وحاضنات في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية. ويرى المؤسسون والمستثمرون الفلسطينيون أنه على الرغم من صغر حجم هذه المنظومة التكنولوجية، لكنها جزء مهم من المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين، وفي مواجهة المأساة والحرب المتجددة، تبدو أيضًا غاية في الهشاشة.

ومنذ السابع من أكتوبر الجاري، وما تبعه من قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وأوامر إخلاء لـ1.1 مليون مدني في غزة للانتقال إلى أماكن أخرى قبل الاقتحام البري المتوقع، وقطع إسرائيل لسبل الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء عن المدنيين، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "جريمة ضد الإنسانية". بات من المستحيل تقديم أي مساعدة أو "أي شيء لدعم موظفينا في غزة" بحسب ما صرح به الفلسطيني مو جبريني لمجلة فوربس الجمعة من رام الله، والذي لديه نحو 30% من موظفيه في قطاع غزة.

والآن، وفقا للمجلة، فإن ما كان ذات يوم طريقا هشا نحو التقدم الاقتصادي في واحدة من أفقر الأماكن في العالم قد يختفي تماما، فقد كانت التكنولوجيا هي "الملاذ الأخير الذي يمكن أن يهربوا إليه من سجن غزة" بحسب وصف مير للمجلة.

وفي إسرائيل أيضا وفقا لفوربس، ينعى رواد الأعمال وموظفو التكنولوجيا أقاربهم الذين قتلوا، ويتصارعون مع زملائهم الذين يتم استدعاؤهم إلى الاحتياط العسكري الإسرائيلي. ووقعت أكثر من 500 شركة لرأس المال الاستثماري بيانا عاما لدعم إسرائيل ومجتمعها التكنولوجي الأسبوع الماضي.

قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، والذي يمثل 18% من الناتج المحلي الإجمالي، جمع ما يقرب من 10 مليارات دولار من التمويل في عام 2021، و1.4 مليار دولار في الربع الأخير وحده، وفقًا لبيانات من شركة كرانش بيز لتتبع تمويل الشركات الناشئة. وبالمقارنة، حصل مجتمع الشركات الناشئة الفلسطيني على مبلغ ضئيل من التمويل: 9.5 مليون دولار لعام 2021 بأكمله، بقيمة إجمالية قدرها 66 مليون دولار، وفقًا لشركة فاست كومباني ميدل إيست.

ورغم صغر حجم مشهد الشركات الناشئة الفلسطيني، فإنه بحسب فوربس يمثل فرصة فريدة للتنمية الاقتصادية والاستدامة. وهو آخذ في النمو؛ فقد تضاعف قطاع تكنولوجيا المعلومات في الضفة الغربية وغزة الذي تبلغ قيمته 493 مليون دولار بين عامي 2008 و2018، حيث يتخرج ما يقدر بنحو 2500 شخص بشهادات التكنولوجيا من الجامعات الفلسطينية سنويا (على الرغم من أن 10% فقط يجدون وظائف في هذا القطاع بعد تخرجهم مباشرة).

وفي غزة، حيث يبلغ معدل البطالة ما يقرب من 50%، فإن الوظائف التقنية الأكثر شيوعًا للمقيمين المدربين هي العمل الحر عبر الإنترنت في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذي يصل إلى نحو 80% من قطاع التكنولوجيا الفلسطيني. ولكن وفقا للمجلة فمن غير الواضح كيف ستؤثر الحرب على هذا الزخم، بعدما اختفت بالفعل بعض البنى التحتية للمجتمع.

تقول لين أبو بكر، مديرة البرامج في Flow Accelerator والمؤسس المشارك لـ شركة سواعد 19 الناشئة: "الافتقار إلى الضروريات الأساسية جعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص مواصلة عمله، وصدقوني، العمل ليس أولوية بالنسبة لهم في الوقت الحالي مع كل ما يواجهونه".

وأضافت أن العديد من المباني التي استخدمها العاملون المستقلون في مجال تكنولوجيا المعلومات بغزة لمزاولة أعمالهم لصالح الشركات الدولية، بما في ذلك المكاتب ومساحات العمل المشتركة، قد دمرت.

ويبدو أن هذا يشمل المقر الرئيسي لمجموعة غزة سكاي جيكس، بحسب فوربس وهو مركز تكنولوجي تأسس عام 2011 بدعم من شركة ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، ومنظمة Mercy Corp الأمريكية غير الربحية.

وتشير فوربس إلى تخرج ما لا يقل عن 5000 مبرمج ومطور في الضفة الغربية وقطاع غزة من البرامج التقنية للمجموعة، والتي تشمل أكاديمية البرمجة ومسرع أعمال، وفقا لموقع تك كرانش التقني.

وقالت داليا شراب، المنسقة السابقة في المجموعة، إن "Gaza Sky Geeks"، التي سُميت نسبة لاسم الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي وفرت للعديد من سكان غزة "بوابة مفتوحة إلى العالم"، كانت مصدرًا قيمًا لتدريب السكان غير القادرين على المغادرة لمتابعة تعليمهم.

كانت شراب شاركت، الأربعاء، صورا على موقع لينكد إن لمبنى Mercy Corps حيث استأجرت شركة غزة سكاي جيكس طابقًا مكتبيًا، ويبدو أن معظم نوافذ المبنى محطمة ويغطي الرماد الشارع.

ووفقا لفوربس قال المدير الإقليمي لمؤسسة Mercy Corps في الشرق الأوسط، أرنو كيمين، إن أعضاء الفريق يحتمون وإن برنامج غزة سكاي جيكس "غير قادر حاليًا على العمل بأمان في غزة".

وفي الضفة الغربية، التي تعد موطنًا لمعظم الشركات الناشئة الفلسطينية وشركة رأس مال مُخاطر وحيدة لديها، صندوق "ابتكار" (الذي دعم الشركات الناشئة مثل أوليفيري)، تتطلع شركات التكنولوجيا إلى الحفاظ على عملياتها الطبيعية قدر الإمكان.

وقال مؤسس شركة إنديفور تكنولوجي، إبراهيم حوشية، الذي يوظف أكثر من 20 شخصًا في مكتب في نابلس، إن شركته أكملت مشاريع التحول الرقمي لشركات مثل Walmart وKroger، مضيفا أن المواهب التقنية لموظفيه الفلسطينيين لا تختلف عن تلك التي يتمتع بها زملاؤهم في الولايات المتحدة أو تركيا، لكنهم يعملون باستخدام اتصالات الجيل الثالث، وليس الجيل الرابع أو الخامس.

وأضاف حوشية، الذي نشأ في الضفة الغربية وتحدث إلى مجلة فوربس من تركيا يوم السبت الماضي، أن الزملاء لا يزالون قادرين على الاتصال بشكل يومي عبر جي ميل وGoogle Meet.

وتابع: "أهم شيء الآن هو المساعدة في استمرار الأعمال"، مضيفا: "هناك فرق بين حماس والفلسطينيين"، حيث إن حماس "مجرد جزء من أمة فلسطينية متنوعة"، مستطردا: "أحاول الاستمرار في التركيز على قطاع التكنولوجيا وبنائه بطريقة تحافظ على أمان وحرية الجميع".

وبحسب فوربس قال أحد رواد الأعمال، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة، إنهم يواصلون العمل لتوفير وجبات طعام للعمال الغزيين الذين تقطعت بهم السبل في رام الله والمدن الأخرى في أعقاب السابع من أكتوبر، مضيفا أن الوصول إلى إسرائيل وغزة محظور؛ ويشعر السكان بنوافذهم تهتز جراء القصف الجوي ليلاً.

تحاول سندس مليطات، المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لمنصة "حاكيني" للصحة النفسية عبر الإنترنت، ومقرها رام الله، إنشاء خط ساخن مجاني للصحة النفسية لسكان غزة، حيث يمكن لعلماء النفس والمتخصصين من الأراضي الفلسطينية وحول العالم تقديم التدخل الفوري في مجال الصدمات النفسية، وقالت لمجلة فوربس إن الحرب سلطت الضوء على مهمة "حاكيني" المتمثلة في المسئولية الاجتماعية، على الرغم من أن إدارة الأعمال في هذا الوقت كانت صعبة.

وفقا لفوربس، عدد رواد الأعمال الفلسطينيون تحديات فريدة واجهوها في بناء الشركات حتى قبل اندلاع الحرب، كان منها ضعف فرص الحصول على رأس مال في المراحل المبكرة، والعبور عبر نقاط التفتيش العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل السفر. وفي غزة، لم يتمكن مقدمو خدمات الإنترنت الفلسطينيون من تقديم سوى شبكات اتصال إلا من الجيل الثاني (2G)، وقد فرض الحصار قيودًا على واردات الأجهزة. وكان جمع الأموال على المستوى الدولي صعبًا أيضًا بسبب عدم الاستقرار، وقالت مليطات إن هذا "لا يمكن مقارنته على الإطلاق من حيث الموارد" بجانب المنظومة التكنولوجية في إسرائيل.

محمد النوباني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ميدل فارم، وهي منصة للصور تهدف إلى تفكيك الصور النمطية عن العالم العربي قال لفوربس: "إنه صراع مستمر عندما لا تعرف ما الذي سيحدث غدًا". لقد كان عائدا إلى منزله من مؤتمر عندما اندلعت الحرب: "كنت حرفيا على الحدود في الحافلة أنتظر الدخول، وبدأ كل شيء ينفجر وأعادونا إلى الأردن".

وأشارت مليطات إلى أن مجتمعها معتاد على بناء الشركات بموارد قليلة وفي مواجهة الكثير من الصعاب: "إحدى المزايا التي نتمتع بها كفلسطينيين هي أننا صامدون بسبب ما مررنا به"، وقال العديد من المؤسسين إن هذه المرونة هي أساس نجاح رواد الأعمال.

فيما أكدت داليا شراب من غزة سكاي جيكس قائلة: "شعب غزة موهوب للغاية، وسنعيد بناء غزة مرة أخرى".