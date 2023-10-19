عقد مركز إعلام مطروح، ندوة توعوية بمدينة الحمام ضمن الحملة التي ينفذها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان: "صوتك مستقبلك.. أنزل وشارك"، حول المشاركة السياسية الإيجابية وتحقيق آفاق التنمية بمطروح، بقاعة مركز ومدينة الحمام.

وتناول وجيه عمارة رئيس مركز ومدينة الحمام، دور الأجهزة التنفيذية في تسهيل المشاركة السياسية على المواطنين من خلال توفير الدولة الإمكانات، وسبل الراحة للناخبين للتمكن من الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية المختلفة بمدينة الحمام بكل سهولة ويسر.

وقال إننا جميعا ملتفون حول الدولة المصرية في ظل المتغيرات العالمية والدولية؛ لضمان عبور تلك المرحلة بسلام، مؤكدا ضرورة وأهمية المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين؛ لاستكمال مسيرة التنمية والتي تخطو خطوات واسعة في محافظة مطروح.

وتحدث الشيخ صلاح سويد العضو الدائم بلجنة فض المنازعات بمجلس العمد والمشايخ، حول قاطرة التنمية بمطروح والتي تسير بخطوات واسعة يشهد عليها الدستور المصري.

واعتبر الشيخ صلاح سويد، أن المادة 236 بالباب السادس من الدستور المصري عيد قومي ثاني لمحافظة مطروح، والتي تنص على تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

وأضاف الشيخ علواني حليو، أن إنجازات الدولة بمحافظة مطروح واضحة ومستمرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدينة العلمين الجديدة، ومحور الضبعة روض الفرج، والطريق الساحلي وغيرها من المشروعات القومية العملاقة التي وضعت المحافظة في قلب خريطة التنمية المصرية.