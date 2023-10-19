محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل لبنان الجديد تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، قنصل عام دولة لبنان، علي قرانوح، وذلك في مستهل زيارته الأولى لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

ووفقًا لبيان صحفي فقد رحب المحافظ بالقنصل الجديد على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات المصرية اللبنانية وخاصة مع مدينة الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، مؤكدًا حرصه على زيادة التعاون بين الجانبين على جميع الأصعدة.

وأشار الشريف إلى أن الإسكندرية تحظى بكامل الرعاية والدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويظهر ذلك في المشروعات القومية التي تمت علي أرض الثغر، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة التغييرات المناخية للحفاظ على هذه المدينة التراثية كمشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في الإسكندرية.

ومن جانبه، أكد القنصل اللبناني، سعي دولته الدائم لدعم العلاقات بين الجانبين، مشيدا بما تمتلكه مدينة الإسكندرية من مقومات جاذبة من حيث المباني والآثار، فضلا عن كورنيش الإسكندرية الساحر.

وأعرب القنصل عن سعادته بتزامن توليه مهام منصبه كقنصل دولة لبنان مع افتتاح المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية والذي يُعد من أهم المتاحف على مستوى العالم.