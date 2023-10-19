وزير المالية التركي يزور باريس اليوم لعقد اجتماعات مع مستثمرين ومسئولين

يزور وزير المالية التركي محمد شيمشك، العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس؛ لعقد اجتماعات مع مستثمرين ومسئولين هناك، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن شيمشك سيلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، حيث سيناقش الوزير التركي السياسات الاقتصادية الجديدة لبلاده، وأهداف البرنامج متوسط المدى.

جدير بالذكر أن الفريق الاقتصادي التركي يقوم حاليا بعقد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في الخارج؛ لجذب رؤوس أموال أجنبية.

ويشار إلى أن البنك المركزي التركي، كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن المقياس الأوسع لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي، سجل عجزا بمقدار 619 مليون دولار، بالمقارنة مع عجز معدل قدره 5.5 مليار دولار في يوليو الماضي.